Прогноз министра по COVID-19: в Армении могут заболеть до 500 тысяч, умереть тысячи людей

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян не исключил сценария, при котором в Армении может быть до 500 тысяч зараженных COVID-19 и тысячи смертей, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян сказал, что ни одна страна не может вечно оставаться закрытой, вынуждена возобновлять работу тех или иных отраслей экономики, со временем - всей экономики в целом, однако это должно происходить с соблюдением конкретных правил поведения.

"Если мы сможем соблюсти эти правила, нам удастся, приспособившись, двигаться вперед. А если не сможем их соблюдать - у нас будут взрывоопасные вспышки, когда, к примеру, в Армении могут быть инфицированы 500 тысяч граждан, с десятки тысяч госпитализаций и тысячами смертей", - отметил он на слушаниях в парламенте.

Отметим, что по положению на утро понедельника, 4-го мая, в Армении зафиксированы 2507 подтвержденных случаев коронавируса.