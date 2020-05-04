Производственная активность в еврозоне рухнула в апреле

Производственный сектор еврозоны пережил резкое снижение деловой активности в прошлом месяце, поскольку меры по борьбе с коронавирусом привели к закрытию предприятий и падению спроса, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Индекс менеджеров закупок (Purchasing Managers Index, PMI) в производственном секторе еврозоны в апреле упал с мартовского уровня 44,5 до 33,4 пункта, сообщила исследовательская организация IHS Markit. Значение индикатора оказалось минимальным с начала исследований в середине 1997 года. Предварительная оценка составляла 33,6 пункта.

Показатель ниже 50 пунктов отражает снижение активности, выше - рост активности.

Совокупный объем производства в еврозоне сократился рекордными темпами, как и новые заказы. Ограничения на работу предприятий и меры социального дистанцирования ударили по производству и спросу. Поскольку аналогичные ограничения были введены по всему миру в рамках борьбы с пандемией, экспортная торговля также сократилась рекордными темпами.

Поскольку темпы распространения вируса замедляются и идут разговоры о смягчении некоторых ограничений, "мы надеемся, что на апрель пришелся пик бури с точки зрения воздействия вируса на экономику, а это означает, что темпы спада теперь, вероятно, начнут уменьшаться", заявил главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон. Если не будет второй волны распространения вируса, "новости должны начать улучшаться, поскольку мы видим, что все больше людей и предприятий возвращаются к работе", добавил он.

Однако восстановление будет медленным, предупредил Уильямсон.

"Меры, необходимые для обеспечения безопасности работников, будут означать, что даже предприятия, способные возобновить производство, как правило, будут работать на малой мощности, и большинство из них будет работать в условиях значительно сниженного спроса".

Предварительные данные Eurostat на прошлой неделе показали, что ВВП еврозоны в первом квартале сократился на 3,8% по сравнению с предыдущим кварталом. Это самое резкое квартальное снижение с начала сбора данных в 1995 году.