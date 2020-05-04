Выставка Экспо-2020 в Дубае будет перенесена на 2021 год

Всемирная выставка Экспо-2020 в Дубае будет перенесена на 1 октября 2021 года в связи с пандемией коронавируса, сообщило Международное бюро выставок, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Объявление было сделано через несколько часов после того, как полиция в Кувейте разогнала мятежных египтян, не способных вернуться домой из-за пандемии коронавируса.

Бунт стал первым зарегистрированным признаком беспорядков среди огромного числа иностранных рабочих в регионе, которые потеряли работу из-за кризиса.

Дубай, эмират в Объединенных Арабских Эмиратах, вложил миллиарды долларов в будущую Экспо 2020, пытаясь активизировать свою экономику. Из-за пандемии прекратились полеты авиакомпании Emirates и пострадал рынок недвижимости, поэтому власти приняли решение отложить мероприятие до следующего года.

Страны, входящие в бюро, голосовали по поводу переноса мероприятия в течение нескольких дней, а окончательный результат голосования станет известен к концу мая.

Однако в понедельник бюро заявило, что две трети стран, входящих в организацию, проголосовали за то, чтобы утвердить перенос.

В апреле исполнительный комитет бюро единогласно проголосовал в поддержку этого предложения, в результате которого выставка будет проходить с 1 октября 2021 года до 31 марта 2022 года.

Шейх Ахмед бин Саид Аль Мактум, председатель и главный исполнительный директор Emirates, который также входит в состав Экспо-комитета Дубая, приветствовал это заявление.

Дубай получил право на проведение мероприятия в 2014 году. Это помогло поддержать важнейший рынок недвижимости Дубая и заставило чиновников надеяться на большее количество туристов в этом городе-государстве, где находится самый загруженный в мире аэропорт для международных путешествий.

Теперь пандемия поставила под угрозу сферу туризма и вызвала дальнейшую панику на рынке недвижимости, который уже сократился на треть с момента объявления в 2014 году.