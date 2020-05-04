https://news.day.az/world/1231406.html В Иране за прошедшие сутки от коронавируса умерли 74 человека
В Иране за прошедшие сутки от коронавируса умерли 74 человека
В Иране за последние 24 часа от нового коронавируса (COVID-19) умерли 74 человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщило министерство здравоохранения Ирана.
Сообщается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 6 277 человек.
На сегодняшний день в Иране коронавирусом заразились 98 647, выздоровели 79 397 человек.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре