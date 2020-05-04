Евросюз бросился спасать авакомпании от разорения

Еврокомиссия одобрила планы Франции предоставить серьёзную финансовую поддержку авикомпании Air France. Власти страны намерены выделить для этой цели семь миллиардов евро - речь, в частности, идёт о государственных гарантиях по кредитам. Air France, как и другие авиаперевозчики, оказалась в крайне тяжёлой ситуации в связи с пандемией коронавируса. Принимая решение, Еврокомиссия учла важность авикомпании для французской экономики, а также оказанную ей помощь в репатриации граждан ЕС, которые временно находились за границей, когда разразился кризис. На государственную помощь пока могут рассчитывать лишь крупнейшие авиаперевозчики.

Правительство Германии намерено, со своей стороны, оказать поддержку авиакомпании страны Lufthansa. По данным местных СМИ, для этой цели будет выделено в общей сложности почти десять миллиардов евро. Взамен правительство требует 9% дивидендов авиаперевозчика и 25,1% акций компании.