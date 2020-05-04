Британским футболистам предрекли безработицу из-за коронавируса

Спортивный обозреватель Джеймс Купер предрек полгода безработицы британским футболистам, которые останутся без контракта в разгар пандемии коронавируса. Материал опубликован на сайте Sky Sports, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Купер приводит в пример английского защитника Гарри Флауерса, который в июне лишится контракта с североирландским "Солихалл Мурс". По мнению автора, Флауерс - лишь первый из сотен игроков в подобном положении. Учитывая паузу в чемпионатах, которая, в свою очередь, приводит к финансовым потерям клубов, игроки в статусе свободного агента могут лишиться работы на полгода - до открытия зимнего трансферного окна.

23-летний Флауэрс признался, что чувствует себя в более выгодном положении по сравнению с коллегами, которые уже успели обзавестись семьями. "Мне не надо никого кормить. Но я могу представить, что многие парни в схожей ситуации серьезно пострадают", - передает его слова Купер.

Большинство футбольных турниров приостановлены на фоне распространения коронавирусной инфекции. В частности, пауза наступила и в Английской премьер-лиге. Руководство лиги допускает возобновление сезона.