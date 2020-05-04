НАТО проведет первую в истории видеоконференцию начальников генштабов 14 мая

НАТО впервые в истории проведет видеоконференцию начальников генштабов 14 мая для обсуждения влияния пандемии на военную активность альянса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба НАТО, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Эта встреча заменит намеченное на май плановое заседание Военного комитета альянса.

"Военный комитет НАТО проведет первую в истории видеоконференцию начальников генеральных штабов альянса 14 мая под председательством начальника Военного комитета Стюарта Пича, - говорится в сообщении пресс-службы. - Естественно, начальники генштабов обсудят, в частности, глобальный кризис коронавируса, его влияние на деятельность альянса и поддержку со стороны НАТО реагирования на пандемию".