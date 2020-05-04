"Формула-1". Автодром "Мехико" переоборудуют в госпиталь

Автодром имени братьев Родригез, выступающий в качестве хозяина Гран-при Мексики - одного из этапов "Формулы-1", на некоторое время станет госпиталем для больных коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Благодаря этому паддок мексиканского автодрома "Королевских гонок" поможет разгрузить систему здравоохранения страны, сообщает Autosport. "В паддок-клубе будут установлены восемь модулей для госпитализации, каждый из которых будет рассчитан на 24 места. Кроме того, мы создадим отдел интенсивной терапии на 26 мест", - заявил глава мексиканского Института социального страхования Соэ Робледо.

Напомним, что Гран-при Мексики запланирован на начало ноября. Из-за пандемии коронавируса старт нового сезона "Ф1" организаторам пришлось отложить: часть этапов была отменена, часть - перенесена. Ожидается, что начать турнир получится в начале июля, на который запланирован Гран-при Австрии.