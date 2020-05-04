ЕС выделил €1 млрд для международных разработок вакцины от коронавируса

Евросоюз объявил о "выделении €1 млрд для финансирования международных усилий по разработке вакцины от коронавируса".

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, открывая в понедельник международную донорскую онлайн-конференцию для сбора средств на разработку вакцины, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

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