Министр торговли Великобритании подал в отставку

Близкий союзник премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подал в отставку с поста министра торговли, после того как выяснилось, что он использовал свое положение, чтобы попытаться запугать рядового члена общества, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как выяснил комитет по стандартам, Конор Бернс, государственный министр по торговой политике, сделал завуалированные угрозы, пытаясь вмешаться в спор своего отца по поводу взятия ссуды.

Пресс-секретарь правительства Великобритании заявил, что Бернс подал в отставку после доклада парламентского комиссара по стандартам.

Комиссар получил жалобу от представителя общественности, связанного с фирмой, с которой отец Бернса спорил из-за погашения ссуды.

В жалобе говорилось о письме, присланном Бернсом, где утверждалось, что его отец в течение ряда лет предпринимал обширные попытки достичь урегулирования по возврату этого займа.

В письме, написанном на бумаге для заметок палаты общин, Бернс заявил, что он писал от имени своего отца, включая более раннее письмо, отправленное его отцом компании, на которое, по его словам, не было получено никакого ответа.

Кэтрин Стоун, комиссар по стандартам, сказала Бернсу, что его действия могут привести к тому, что члены парламента станут использовать предоставляемые их положению привилегии в своих личных интересах.

В отчете, опубликованном комитетом по стандартам в понедельник, также указывается, что министр неправильно использовал бумагу со знаками парламента, за что он был отстранен на семь дней.

Такая приостановка весьма необычна и отражает серьезность дела, заявил парламентский источник.

Бернса также обвинили в том, что он вел себя "неуважительно" во время расследования.

Бернс выразил свое сожаление по поводу случившегося в коротком твите. "С глубоким сожалением я решил уйти в отставку с поста государственного министра по международной торговле. Борис Джонсон будет и впредь пользоваться искренней поддержкой с моей стороны", - написал он.