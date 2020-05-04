Фонд Баффета избавился от акций крупнейших авиакомпаний США

Акции американских авиакомпаний снова резко упали после того, как Уоррен Баффет сказал, что фонд Berkshire Hathaway продал все свои доли в четырех крупнейших перевозчиках США, так как коронавирус навредил спросу на поездки, пишет CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Беркшир был одним из крупнейших инвесторов четверки авиакомпаний - American, Delta, Southwest и United. Баффет объявил ранее, что его фонд избавится от акций. Berkshire объявил о чистых убытках в размере около 50 миллиардов долларов за первые три месяца года.

Акции American и United упали более чем на 12% до начала торгов. Бумаги авиакомпании Delta упали более чем на 11%, а Southwest - примерно на 10%.

Баффет давно избегал вложений в авиакомпании. В письме акционерам от 2007 года он сказал, что инвесторы в эти компании "вылили деньги в бездонную яму, привлеченную ростом, когда им следовало поступить совершенно иначе".

Но он вернулся в 2016 году с инвестицией в четырех перевозчиков, так как отрасль наслаждалась стабильной прибылью и преимуществами высокого спроса на поездки и более низкими расходами на топливо, чем в предыдущие годы.

Четверка авиакомпаний ранее опубликовала свои первые квартальные потери за последние годы и предупредила о медленном восстановлении спроса с уровня, который отмечался до вспышки коронавируса. Генеральный директор Delta сказал, что это может занять два-три года.

"Я имею в виду, поверьте мне, нет радости быть генеральным директором авиакомпании, - заявил Баффет. - Но компании, которые мы купили, были хорошо управляемы. Они многое сделали правильно".