Эрдоган: Турция отправила медицинские принадлежности 57 странам

"Вакцина против COVID-19 должна стать достоянием всего человечества".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем видеообращении к онлайн-мероприятию, посвященному сбору средств Европейским Союзом (ЕС) для борьбы с коронавирусом.

Он отметил, что, несмотря на наличие мощной системы здравоохранения в Турции, в Стамбуле в 3 местах продолжается строительство новых больниц, рассчитанных на 2100 коек.

По словам Эрдогана, на сегодняшний день Турция отправила медицинские принадлежности 57 странам.

"Мы делимся с нашими друзьями опытом, накопленным Турцией в борьбе с новым коронавирусом. Наряду с внутренней борьбой с инфекцией, мы поддерживаем и международные усилия по разработке вакцины против COVID-19. Вакцина против COVID-19 должна стать достоянием всего человечества", - отметил президент Турции.