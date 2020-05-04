Эрдоган объявил об ослаблении ограничительных мер в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник впервые объявил об ослаблении ограничительных мер в республике, которые были приняты в связи с распространением коронавируса.

"С 11 мая начнут работать парикмахерские, торговые центры и салоны красоты. В воскресенье [10 мая] на прогулку смогут выйти лица в возрасте старше 65 лет в период с 11:00 до 15:00. Дети в возрасте до 14 лет смогут выйти на улицу 13 мая с 11:00 до 15:00", - сообщил турецкий лидер в эфире телеканал NTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, власти Турции приняли решение снять запрет на въезд и выезд из ряда турецких провинций: Антальи, Айдына, Малатьи, Мерсина, Муглы, Хатая и Эрзурума.