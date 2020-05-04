Норвегия направит свыше $1 млрд на разработку вакцины от коронавируса

Норвегия выделит свыше $1 млрд на работу по созданию вакцины от коронавируса.

Об этом сообщила в понедельник норвежский премьер-министр Эрна Сульберг, выступая на международной донорской онлайн-конференции для сбора средств на разработки вакцины, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Норвегия увеличит поддержку разработке вакцин, направив $220 млн на финансирование организации "Глобальная коалиция по инновациям для предупреждения эпидемий". Но чтобы спасти жизни, вакцина, лечение и диагностика должны быть доступны всем. Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации играет жизненно важную роль в том, чтобы сделать вакцины доступными бедным странам, мы выделяем ему $1 млрд на следующий стратегический период [10 лет]", - отметила премьер.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз выделил €1 млрд для финансирования международных усилий по разработке вакцины от коронавируса. По ее словам, всего для этой цели нужно собрать €7,5 млрд. В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая на открытии конференции, отметил, что на нужды разработки средств лечения и сдерживания пандемии потребуется по меньшей мере "впятеро большая сумма", чем €7,5 млрд.

Средства будут собирать в течение двух недель. Организаторами онлайн-конференции являются Великобритания, Германия, Италия, Канада, Норвегия, Саудовская Аравия (как председатель G20), Франция и Япония. Партнерами мероприятия выступают восемь структур, среди которых Всемирная организация здравоохранения, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,5 млн человек, свыше 247 тыс. умерли.