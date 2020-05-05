Успех в борьбе с коронавирусом зависит от равенства в распределении лекарств

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что успех в борьбе с коронавирусом в мире зависит не от скорости разработки необходимых лекарств против патогена, сколько от того, насколько равно они будут распределены в мире.

Об этом он заявил в понедельник в выступлении на созванной по инициативе Евросоюза международной донорской онлайн-конференции, которое транслировалось в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Главным мерилом успеха будет не то, как быстро мы сможем создать средства, а то, насколько равно мы сможем их распределить", - сказал гендиректор ВОЗ.

"Никто из нас не может считать приемлемым мир, где одни люди защищены, в то время как другие подвергаются опасности", - подчеркнул он.

Тедрос Аданом Гебрейесус напомнил, что на настоящий момент несколько вакцин в мире проходят испытания на людях. Кроме того, уже получены результаты испытаний нескольких терапевтических средств. Расценив нынешний кризис, вызванный коронавирусом, как беспрецедентный, гендиректор вместе с тем отметил, что человечество сейчас "находится в лучшей, чем когда бы то ни было прежде позиции" для победы над болезнью.

Как отмечалось в распространенном ранее заявлении ЕС, нынешняя донорская онлайн-конференция ставит целью привлечь "финансирование в размере €7,5 млрд для начала глобального сотрудничества" в противодействии пандемии.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией.