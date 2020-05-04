Чехия возобновит международное железнодорожное и автобусное сообщение

Чехия с предстоящего понедельника, 11 мая, возобновит международное железнодорожное и автобусное сообщение, которое из-за распространения коронавируса было приостановлено 14 марта.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник информационное агентство CTK, цитируя вице-премьера республики Карела Гавличека.

Решение возобновить международное железнодорожное и автобусное сообщение было принято правительством Чехии.

Чешские власти с 20 апреля осуществляют поэтапную отмену социальных ограничений, введенных в республике на фоне пандемии. С 24 апреля граждане страны могут выезжать за рубеж, но по возвращении обязаны пройти двухнедельный домашний карантин. Очередной этап смягчения действующих мер намечен на предстоящий понедельник, когда, в частности, возобновят работу крупные магазины, а также примут первых посетителей террасы ресторанов и кафе.

Правительство также планирует усилить компетенции республиканского Минздрава, глава которого сможет в оперативном порядке принимать решения о введении социальных ограничительных мер, если эпидемиологическая ситуация ухудшится. Во вторник кабмин намерен заручиться одобрением этих планов у депутатов нижней палаты национального парламента.

С начала марта в Чехии, население которой составляет около 10,6 млн человек, был выявлен 7 781 случай заражения коронавирусом. От вызываемого им заболевания умерли 249 человек, вылечились 3 592.

Тестирование с 1 марта, когда Минздрав объявил о появлении инфекции на национальной территории, прошли 261 548 жителей республики. В Чехии с 12 марта действует режим чрезвычайной ситуации. Он продлится как минимум до 17 мая.