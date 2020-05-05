Число погибших от коронавируса в мире превысило четверть миллиона человек

Число погибших от коронавируса во всем мире превысило четверть миллиона человек.

Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, которые обновляются онлайн на сайте проекта, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным университета, жертвами инфекции стали 250 134 человека по всему миру.

Наибольшее количество летальных случаев зафиксировано в Италии - 29 079 человек. На втором месте по этому показателю Великобритания (28 734 человек), на третьем - Испания (25 264 человек). Более 20 тысяч человек скончались от болезни также во Франции - там насчитывается 24 864 летальных случая.

При этом общее количество вылечившихся от коронавируса превысило 1,14 миллиона человек. Больше всего выздоровевших в США (180,3 тысячи человек), Германии (132,7 тысяч человек) и Испании (118,9 тысяч человек).

Всего в мире зафиксировано более 3,57 миллионов случаев заболевания COVID-19 за все время пандемии. Из них более 1,17 миллиона случаев - в США. На втором месте по количеству заболевших Испания (более 217 тысяч случаев), на третьем - Италия (более 211 тысяч случаев).