ЕС и ВОЗ за день собрали €7,4 млрд на борьбу с пандемией

Участники международной донорской онлайн-конференции под эгидой ВОЗ и Еврокомиссии за первый день собрали €7,4 млрд на разработку вакцины от коронавируса и других средств борьбы с пандемией.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам первого дня конференции.

"Это отличный старт. Только сегодня мы уже собрали €7,4 млрд", - заявила она. - Однако нам потребуется значительно больше. Сегодня мы послали важный сигнал: мир объединился против коронавируса и мир победит".

Изначально организаторы конференции ставили перед собой задачу собрать €7,5 млрд. Генсек ООН Антониу Гутерриш на открытии конференции отметил, что на нужды разработки средств лечения и сдерживания пандемии потребуется по меньшей мере "впятеро большая сумма".

Процесс сбора денег будет продолжаться до 23 мая. Фон дер Ляйен сказала, что Евросоюз выделил на данный момент самый большой взнос - €1 млрд для финансирования международных усилий по разработке вакцины от коронавируса.

Организаторами онлайн-конференции являются Великобритания, Германия, Италия, Канада, Норвегия, Саудовская Аравия (как председатель G20), Франция и Япония. Партнерами мероприятия выступают восемь структур, среди которых ВОЗ, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации.

В начале марта ЕК выделила €90 млн на разработку вакцины и средств диагностики коронавируса. Чуть позже она объявила, что выбрала для предоставления финансирования в объеме €47,5 млн 17 проектов, направленных на противодействие распространению инфекции, в частности на разработку вакцины, сопутствующих методов лечения и диагностики заболевания.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,5 млн человек, свыше 247 тыс. умерли.