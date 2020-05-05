В Москве за сутки умерли 52 человека с коронавирусом

Еще 52 пациента с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.

Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 52 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего в столице умерли 816 человек, у которых была подтверждена новая коронавирусная инфекция.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 145 268 случаев заражения, выздоровели 18 095 человек, умерли около 1,4 тыс. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.