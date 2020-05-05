Глава ВОЗ назвал одно из лучших средств против коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что одно из лучших средств против коронавируса - мытье рук.

"Простое мытье рук может стать водоразделом между жизнью и смертью", - подчеркнул Гебрейесус.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по его словам, эта мера остается одной из самых важных для защиты от COVID-19 и многих других болезней. Он также напомнил, что 5 мая отмечается Всемирный день гигиены рук

Гебрейесус обратил внимание на то, что миллионы людей в мире не имеют возможности постоянно мыть руки. В частности, водоснабжения и мыла в домах нет у трех миллиардов жителей планеты. Поэтому резкое увеличение инвестиций в мыло, доступ к воде и спиртовым моющим средствам поможет в борьбе с пандемией коронавируса и другими болезнями, добавил он.

Ранее руководитель Центра городской антропологии в КБ "Стрелка" Михаил Алексеевский спрогнозировал, что после окончания пандемии коронавируса люди по всему миру будут чаще мыть руки и перестанут трогать лицо. По его словам, вопросы гигиены будут транслироваться следующим поколениям, потому что вспышка коронавируса поменяла жизнь каждого человека.