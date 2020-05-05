Врач объяснил опасность антибиотиков для профилактики коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил опасность употребления антибиотиков для профилактики коронавируса в своем Instagram.

"Утверждение, что антибиотики обладают профилактическим действием при вирусных инфекциях - один из самых больших мифов нашей медицины", - предупредил Комаровский, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он пояснил, что их профилактическое применение увеличивает вероятность бактериальных осложнений во время болезни, и предостерег от употребления таких препаратов без особого повода.

Для самолечения антибиотики использовать также нельзя, подчеркнул врач. По его словам, у каждого такого препарата есть свои характеристики: одни убивают бактерии, другие пресекают их размножение, третьи могут быть несовместимы с другими лекарствами. "Если вы не врач и не обладаете специальными знаниями, то все эти особенности вы знать не можете", - заключил Комаровский.

Ранее Евгений Комаровский рассказал, что бы он делал при выявлении у себя симптомов коронавируса. По его словам, в первую очередь он бы обзвонил коллег и предупредил их о своем заболевании. После этого медик оставался бы дома, пил чай и компот и ел фрукты. Дальнейшие же действия зависели бы от симптоматики.