Венгрия в условиях пандемии проводит экзамены для выпускников школ

Пандемия не стала поводом отменять экзамены для венгерских выпускников: после долгих недель дистанционного обучения и самостоятельной подготовки в назначенный день они пришли в школу, чтобы пройти все положенные испытания для аттестата зрелости.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, традиционная проверка перед экзаменом на этот раз была дополнена ещё более строгим санитарным контролем. Выпускникам мерили температуру, раздавали средства дезинфекции и защиты, после чего их пропускали в помещения школы. Везде надо соблюдать дистанцию 2 м. Соответствующим образом во дворе расставили стулья на время ожидания - каждый из них был подписан, так что сесть можно было только на своё место.