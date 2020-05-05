https://news.day.az/world/1231640.html В Германии число заболевших COVID-19 за сутки возросло на 685 человек
В Германии число заболевших COVID-19 за сутки возросло на 685 человек
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Германии за сутки возросло на 685, умерли 139 человек. Об этом сообщает институт Роберта Коха, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Институт Роберта Коха входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
За все время медики выявили коронавирус у 163 860 человек, скончался 6831 человек. Количество выздоровевших превысило 135 тысяч.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Баварии (43 162), Северном Рейне-Вестфалии (33 728) и Баден-Вюртемберге (32 482). В Берлине зафиксированы 6042 случая заражения COVID-19.
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