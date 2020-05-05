Число зараженных коронавирусом в Грузии превысило 600

В Грузии еще 11 человек заразились коронавирусом (COVID-19).

Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронавирусом. Число подтвержденных случаев заражения достигло 604.

Отмечено, что 4887 человек находятся на карантине, 550 - на стационарном лечении. Вылечились 240 человек, 9 человек умерли.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Грузии был подтвержден 26 февраля. 21 марта в Грузии было объявлено чрезвычайное положение.