https://news.day.az/world/1231678.html Число зараженных коронавирусом в Грузии превысило 600
Число зараженных коронавирусом в Грузии превысило 600
В Грузии еще 11 человек заразились коронавирусом (COVID-19).
Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронавирусом. Число подтвержденных случаев заражения достигло 604.
Отмечено, что 4887 человек находятся на карантине, 550 - на стационарном лечении. Вылечились 240 человек, 9 человек умерли.
Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Грузии был подтвержден 26 февраля. 21 марта в Грузии было объявлено чрезвычайное положение.
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