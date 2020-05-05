https://news.day.az/world/1231715.html Камера наблюдения запечатлела момент столкновения авиалайнеров в Дохе - ВИДЕО
Камера наблюдения запечатлела момент столкновения авиалайнеров в Дохе - ВИДЕО
В Сети появились кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей инцидент, произошедший в минувший четверг, 30 апреля, в аэропорту столицы Катара, где произошло столкновение двух самолетов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Сильный ветер сдвинул с места лайнер Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Qatar Airways и потащил его по перрону. Через некоторое время самолет докатился до Airbus A350 того же перевозчика, и протаранил его.
В результате столкновения никто не пострадал, оба воздушных судна получили сравнительно легкие повреждения.
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