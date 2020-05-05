Камера наблюдения запечатлела момент столкновения авиалайнеров в Дохе

В Сети появились кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей инцидент, произошедший в минувший четверг, 30 апреля, в аэропорту столицы Катара, где произошло столкновение двух самолетов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Сильный ветер сдвинул с места лайнер Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Qatar Airways и потащил его по перрону. Через некоторое время самолет докатился до Airbus A350 того же перевозчика, и протаранил его.

В результате столкновения никто не пострадал, оба воздушных судна получили сравнительно легкие повреждения.