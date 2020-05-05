В Ереване мужчина бросился с 9-го этажа с двумя детьми

Трагический инцидент произошел сегодня утром в административном районе Малатия-Себастия в Ереване.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, 5 мая в 08:06 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что житель дома №91 в квартале Б2 Юго-Западного микрорайона выбросил с девятого этажа ребенка и прыгнул следом вместе с другим ребенком.

На место происшествия отправился инструктор по линии оказания психологической помощи Отдела психологической поддержки Спасательной службы МЧС Армении.

Отметим, что других подробностей из МЧС РА не сообщают.

Как сообщает shamshyan.com, полицейские обнаружили во дворе дома 40-летнего Карена М., его восьмилетнего сына и пятилетнюю дочь. По сведениям источника, мужчина накануне позвонил жене, с которой находится в разводе, и пригласил ее с детьми к себе.