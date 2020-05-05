Число зараженных коронавирусом в Москве превысило 80 тыс.

Новые 5 714 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице 80 115 зараженных. Об этом во вторник сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Суточный рост составил 7,7% в столице.

В штабе добавили, что около 90% новых случаев - люди моложе 65 лет. "46,4% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34% - от 46 до 65 лет, 7% - от 66 до 79 лет, еще 3,3% - старше 80 лет. Также 9,3% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.

"Количество подтвержденных тестов на коронавирус в последние дни увеличивается, при этом число госпитализаций остается на прежнем уровне. Такая тенденция свидетельствует о том, что Москве удается снизить риск распространения инфекции и не допустить тяжелых последствий вируса у пациентов", - говорится в сообщении.