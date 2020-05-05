Число случаев COVID-19 в России превысило 155 тысяч

По данным на 5 мая в России зарегистрировано 155 370 инфицированных коронавирусом COVID-19 во всех 85 регионах страны, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Прирост заболевших за последние сутки составил 10 102 случая (при этом у 4 961 человека - это 49,1% - болезнь протекает без симптомов), сообщает оперативный штаб.

В Москве за сутки прибавилось 5 714 заболевших, а общее число инфицированных достигло 80 115 человек.

Всего за весь период в России от коронавируса нового типа умер 1451 пациент (за последние сутки - 95 человек, из них 52 - в Москве).

Окончательно выздоровели уже 19 865 пациентов.