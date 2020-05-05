Франция продлевает карантин еще на два месяца
Одобренная на прошлой неделе Национальным собранием Франции стратегия правительства по выходу страны из режима изоляции, реализацию которой предполагалось начать 11 мая, была накануне отвергнута Сенатом: 89 сенаторов проголосовали "против", 81 -"за". Об этом пишет во вторник, 5 мая, издание The Local, передает Day.Az со ссылкой на newsru.co.il.
По словам министра здравоохранения Оливье Верана, решено продлить чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, призванную не допустить распространения эпидемии коронавируса, на два месяца - до 24 июля. В законопроекте говорится, что отмена карантина 11 мая, как предполагалось ранее, преждевременна и может привести к новой вспышке заболевания.
"Нам предстоит бег на длинную дистанцию", - разъяснил согражданам министр, заверив, что ценит их "колоссальные усилия" в борьбе с вирусом.
В новом законе о чрезвычайной ситуации также изложены условия карантина для людей, прибывающих во Францию из-за границы: человеку, въезжающему во Францию, придется оставаться в карантине в течение двух недель. Это касается французов, которые выезжали за границу и хотят вернуться домой, разъяснил Веран. Напомним, что ранее 368 депутатов Национального собрания поддержали этот план, 100 высказались против, и 103 воздержались. Глава правительства же убежден, что Франция не может себе позволить продлевать режим строгой изоляции.
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