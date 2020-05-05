В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 185 человек

По меньшей мере 185 человек умерли за сутки в Испании из-за коронавируса нового типа. Об этом сообщил во вторник Минздрав королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

3 и 4 мая было зафиксировано по 164 летальных случая, что стало самым низким показателем за последние полтора месяца. Антирекорд по смертности был зарегистрирован в стране 1 апреля - тогда за сутки умерли 950 пациентов. Общее число умерших с начала распространения инфекции в стране достигло 25 613. Число инфицированных выросло за 24 часа на 867. Общее число заболевших, обнаруженных при помощи ПЦР-тестов, достигло 219 329. Выздоровели 123 486 пациентов, этот показатель за день вырос на 2 143.

Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С середины марта в стране действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране.

С 26 апреля детям до 14 лет разрешили выходить на прогулку раз в день. Со 2 мая взрослым также можно гулять и заниматься спортом на улице. Чтобы избежать больших скоплений людей, власти установили временные интервалы для выхода на прогулку.

Ранее правительство Испании представило план поэтапного ослабления ограничительных мер, который рассчитан до конца июня. В связи с этим с понедельника рестораны и кафе смогли возобновить свою деятельность, однако лишь для того, чтобы готовить еду навынос. Ряду небольших торговых точек и предприятий сферы услуг также разрешили открыться, однако прием клиентов должен осуществляться строго по предварительной записи. В общественном транспорте жителей страны обязали носить маски.