Стало известно, сколько продлятся первые торговые переговоры Британии и США

Первый этап стартующих во вторник переговоров о заключении соглашения о свободной торговле между Великобританией и США продлится две недели, а участие в нем примут около 100 переговорщиков с каждой стороны. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник правительством Соединенного Королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Старт дискуссиям дадут британский министр внешней торговли Лиз Трасс и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер. Как подчеркивают в Лондоне, дискуссии будут охватывать все сферы британских интересов, включая торговлю товарами и услугами, электронную торговлю, инвестиции, поддержку среднего и малого бизнеса. Руководителем британской команды переговорщиков назначен главный советник министерства внешней торговли королевства, бывший главный переговорщик и постпред Новой Зеландии при Всемирной торговой организации Кроуфорд Фалконер.

Переговоры будут вестись в формате видеоконференции до того момента, пока ситуация со пандемией коронавируса не позволит организовать непосредственную встречу участников. Пауза между раундами будет составлять около шести недель.

"США наш крупнейший торговый партнер и увеличение объемов трансатлантической торговли может помочь нашим экономикам восстановить свои объемы после проблем, вызванных коронавирусом. Мы хотим заключить амбициозную сделку, которая откроет новые возможности для нашего бизнеса, привлечет новые инвестиции и создаст более качественные рабочие места для людей по всей стране", - заявила министр внешней торговли королевства Лиз Трасс.

Торговые переговоры с США начинаются вслед за тем, как Великобритания в ночь на 1 февраля вышла из ЕС после 47 лет пребывания в сообществе. Это открыло ей возможности для заключения торговых сделок по всему миру. В 2018 году объем британского экспорта в США достиг £123,5 млрд ($160 млрд), а американского импорта в Великобританию - £78 млрд ($101 млрд).

Британское правительство обещало опубликовать в ближайшее время свои стратегии по торговым переговорам с Австралией, Японией и Новой Зеландией, а к 2022 году добиться того, что 80% внешней торговли будут осуществляться на беспошлинной основе. Между тем торговые переговоры с ЕС у Великобритании проходят очень тяжело. Обе стороны признают, что дискуссии находятся в тупике и винят друг друга в нежелании идти на уступки.