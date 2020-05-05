https://news.day.az/world/1231797.html В ЕС заявили, что каждую неделю обсуждают вопрос открытия внешних границ
В ЕС заявили, что каждую неделю обсуждают вопрос открытия внешних границ
Страны-члены Евросоюза каждую неделю обсуждают вопрос открытия внешних границ сообщества, которые были закрыты в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил во вторник журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель Евросоюза в преддверии онлайн-саммита ЕС-Западные Балканы 6 мая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Я не могу сказать, когда будет принято решение (открыть границы - прим. ТАСС), но этот вопрос обсуждается практически каждую неделю", - сказал он.
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