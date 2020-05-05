Великобритания лидирует по количеству смертей от коронавируса в Европе

Великобритания занимает первое место в Европе по количеству смертей от коронавируса (COVID-19).

Об этом сообщает Национальная статистическая служба Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что до 24 апреля в Англии, Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии число умерших от коронавируса достигло 32 313 человек.

В Национальной статистической службе Великобритании сообщили, что 71,8% смертей (19 643) были зарегистрированы в больницах. Остальные случаи смерти произошли в жилых домах и других местах.

Напомним, в Италии и Испании от коронавируса умерли 29 079 и 25 613 человек соответственно.