https://news.day.az/world/1231808.html Великобритания лидирует по количеству смертей от коронавируса в Европе
Великобритания лидирует по количеству смертей от коронавируса в Европе
Великобритания занимает первое место в Европе по количеству смертей от коронавируса (COVID-19).
Об этом сообщает Национальная статистическая служба Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сообщается, что до 24 апреля в Англии, Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии число умерших от коронавируса достигло 32 313 человек.
В Национальной статистической службе Великобритании сообщили, что 71,8% смертей (19 643) были зарегистрированы в больницах. Остальные случаи смерти произошли в жилых домах и других местах.
Напомним, в Италии и Испании от коронавируса умерли 29 079 и 25 613 человек соответственно.
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