Прибыль Total упала в I квартале до $34 млн

Чистая прибыль французской Total сократилась в I квартале до $34 млн против $3,111 млрд в I квартале 2019 г. Исправленная прибыль (без учета изменений товарных запасов, покупки или продажи активов) упала на 35% до $1,781 млрд против $2,759 млрд годом ранее, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Убыток на акцию составил $0,01 против прибыли в размере $1,17 на акцию годом ранее.

Выручка упала в I квартале на 14,5% до $38,6 млрд.

Средняя добыча углеводородов составила 3,086 млн баррелей нефтяного эквивалента (б. н. э.) в сутки (+ 5% в годовом выражении).

Total сократит инвестиционную программу на 2020 г. почти на 25% до $14 млрд с объявленных ранее $18 млрд.

Компания ожидает, что добыча в 2020 г. составит в среднем 2,95-3 млн б. н. э. в сутки, что на 5% меньше предыдущего прогноза.

Total сохранила размер промежуточных дивидендов - 0,66 евро на акцию.

Акции Total дорожают во вторник на 6,4%. С начала года капитализация компании упала на 34,1% до 78,86 млрд евро.

Total - одна из крупнейших мировых нефтегазовых компаний, второй по величине поставщик СПГ среди частных компаний. Штат сотрудников насчитывает 100 тыс. человек почти в 130 странах.

Total имеет 19,4% в "НОВАТЭКе", 20% в проекте "Ямал СПГ" и 10% в "Арктик СПГ-2".