В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 63 человека

В Иране за последние сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 63 человека.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Ирана, передает Day.Az.

Отмечается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 6340. За последние сутки в Иране выявлены 1323 случая заражения коронавирусом, общее число заразившихся COVID-19 достигло 99 970. Вылечились 80 475 человек.

В настоящее время состояние 2685 пациентов оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.