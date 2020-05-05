https://news.day.az/world/1231818.html В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 63 человека
В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 63 человека
В Иране за последние сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 63 человека.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Ирана, передает Day.Az.
Отмечается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 6340. За последние сутки в Иране выявлены 1323 случая заражения коронавирусом, общее число заразившихся COVID-19 достигло 99 970. Вылечились 80 475 человек.
В настоящее время состояние 2685 пациентов оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре