В Бразилии на статуе Христа появилась маска

В Рио-де-Жанейро, Бразилия, 3 мая, снова подсветили статую Христа-Искупителя.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, в связи со всемирной пандемией Covid-19 на лице у Иисуса появилась медицинская маска, а на его тело проецировалось большое красное сердце и надпись, которая гласила: "Маска защищает жизнь".

