https://news.day.az/world/1231821.html В Бразилии на статуе Христа появилась маска - ФОТО
Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, в связи со всемирной пандемией Covid-19 на лице у Иисуса появилась медицинская маска, а на его тело проецировалось большое красное сердце и надпись, которая гласила: "Маска защищает жизнь".
В Бразилии на статуе Христа появилась маска - ФОТО
В Рио-де-Жанейро, Бразилия, 3 мая, снова подсветили статую Христа-Искупителя.
Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, в связи со всемирной пандемией Covid-19 на лице у Иисуса появилась медицинская маска, а на его тело проецировалось большое красное сердце и надпись, которая гласила: "Маска защищает жизнь".
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