Китай осуществил первый успешный запуск ракеты-носителя Long March-5B

Китай во вторник осуществил успешный запуск испытательной версии китайского космического корабля нового типа при помощи ракеты-носителя Long March-5B с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань, Южный Китай). Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По данным Управления программы космических пилотируемых полетов КНР, 5 мая 2020 года в 18:00 с космодрома Вэньчан в Китае был осуществлен запуск ракеты-носителя Long March-5B с пилотируемым космическим кораблем нового типа", - говорится в сообщении.