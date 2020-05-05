COVID-19: дело рук природы или человека?

Первым, кто громко заявил об искусственном происхождении вируса, был лауреат Нобелевской премии в области медицины, профессор-вирусолог Люк Монтанье.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, эта точка зрения была опровергнута, в том числе и бывшими коллегами Монтанье, работавшими с ним в Институте Пастера.

На эту тему высказывались и высшие государственные деятели США.

Версии о естественном происхождении вируса придерживаются эксперты ВОЗ.