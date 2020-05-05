https://news.day.az/world/1231835.html COVID-19: дело рук природы или человека? - ВИДЕО
COVID-19: дело рук природы или человека? - ВИДЕО
Первым, кто громко заявил об искусственном происхождении вируса, был лауреат Нобелевской премии в области медицины, профессор-вирусолог Люк Монтанье.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, эта точка зрения была опровергнута, в том числе и бывшими коллегами Монтанье, работавшими с ним в Институте Пастера.
На эту тему высказывались и высшие государственные деятели США.
Версии о естественном происхождении вируса придерживаются эксперты ВОЗ.
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