Названы главные меры борьбы с коронавирусом

Власти Швеции назвали наиболее эффективные меры по борьбе с коронавирусом. По словам советника шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Юхана Гизеке, гарантированный результат дают только две меры - мытье рук и социальное дистанцирование. Об этом он заявил принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК, передает Day.Az.

По словам Гизеке, эффективность других мер, как, например, закрытия границ страны, не очевидна. В Стокгольме не считают необходимым ужесточать пограничный контроль, поскольку все страны имеют растущие очаги вируса. Бояться того, что болезнь завезут из-за рубежа, в такой ситуации нет смысла.