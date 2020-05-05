https://news.day.az/world/1231865.html В Турции вузы планируется открыть 15 июня
В Турции вузы планируется открыть 15 июня
Турецкие вузы могут возобновить занятия с 15 июня.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявили в Высшем совете образования. В информации отмечается, что если соответствующие структуры государства 1 июня объявят о контроле над пандемией и количество случаев заболевания снизится, то учебный процесс в вузах поэтапно возобновится.
Отметим, что в связи с пандемией коронавируса (COVID-19) с 15 марта этого года в Турции была приостановлена деятельность всех учебных заведений.
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