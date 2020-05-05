В Турции вузы планируется открыть 15 июня

Турецкие вузы могут возобновить занятия с 15 июня.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявили в Высшем совете образования. В информации отмечается, что если соответствующие структуры государства 1 июня объявят о контроле над пандемией и количество случаев заболевания снизится, то учебный процесс в вузах поэтапно возобновится.

Отметим, что в связи с пандемией коронавируса (COVID-19) с 15 марта этого года в Турции была приостановлена деятельность всех учебных заведений.