Население Армении продолжает сокращаться

Численность постоянного населения Армении по данным текущего учета на основе переписи населения 2011 года по положению на 1 января 2020 года составила 2959,5 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета республики, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Численность населения Армении по состоянию на 1 января 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизилась на 5,6 тыс. человек.

Число городского населения Армении на 1 января составило 1892,1 тыс. жителей, причем в Ереване - 1084,0 тыс. жителей. В сельской местности численность населения составляет 1 076,6 тыс. человек.