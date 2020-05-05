В Times назвали истинное количество смертей из-за коронавируса в Британии

Действительное число летальных исходов из-за коронавируса в Британии почти в два раза превышает заявленные Минздравом королевства и составляет 55,7 тыс. Об этом пишет во вторник газета The Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

За основу своих расчетов издание взяло опубликованные во вторник данные Национальной статистической службы Соединенного Королевства (ONS). По информации ведомства, лишь за одну неделю, по состоянию на 24 апреля, количество летальных исходов в стране на 11 539 превышало средний показатель за последние пять лет.

Число смертей немного уменьшилось по сравнению с данными за предыдущую неделю (по 17 апреля), однако количество летальных исходов в домах для престарелых, которые начали включаться в официальную статистику лишь начиная с 28 апреля, вновь выросло. Сведя воедино все эти данные и исключив из них показатели средней смертности за последние пять лет The Times и вышла на указанную цифру.

Тем временем газета The Guardian, ссылаясь на данные МВД, информировала во вторник о том, что всего с начала года и до 23 марта, когда в Великобритании был введен общенациональный карантин, в королевство въехали 18,1 млн человек. Из них на карантин были отправлены всего 273 человека.

По официальной информации на 4 мая, количество летальных исходов в Великобритании достигло 28,7 тыс., число подтвержденных случаев инфицирования составило 190,6 тыс. человек. Как заявил на прошлой неделе премьер-министр Борис Джонсон, пик эпидемии в стране уже преодолен и впереди - вторая фаза борьбы с распространением коронавируса, когда часть введенных более месяца назад ограничений будет снята. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,5 млн человек, свыше 245 тыс. умерли.