Центральный банк Малайзии снизил процентную ставку до 2% на фоне пандемии

Центральный банк Малайзии снизил свою ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов до 2 процентов 5 мая, это самый низкий уровень с 2009 года, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

ЦБ принял такое решение, чтобы помочь экономике страны в Юго-Восточной Азии выдержать последствие пандемии коронавируса и обвала цен на экспорт энергоносителей.

Bank Negara Malaysia (BNM) снизил свою ставку овернайт на следующий день после того, как правительство ослабило шестинедельные ограничения на передвижение и работы предприятий.

Это было третье сокращение ставки центральным банком, и экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидают, что в этом году экономика страны продемонстрирует худшие показатели за последние десять лет.

Комитет по денежно-кредитной политике центрального банка заявил, что это решение дополняет другие денежно-кредитные и финансовые меры, принятые до сих пор в этом году для смягчения экономического воздействия на предприятия и домашние хозяйства и поддержки улучшения экономической активности.

"Банк будет соответствующим образом использовать свои политические рычаги для создания благоприятных условий для устойчивого экономического восстановления", - говорится в заявлении центрального банка.

Малайзия, в которой до середины апреля было самое большое число инфекций в Юго-Восточной Азии, отстаивала свое решение ослабить ограничения.

Органы здравоохранения 4 мая сообщили о 55 новых случаях коронавируса, в результате чего общее число случаев достигло 6353. О новых случаях смерти не сообщалось, и до сих пор в Малайзии насчитывалось 105 погибших.

Пракаш Сакпал, экономист из ING, сказал, что агрессивное снижение процентных ставок было ожидаемым и вряд ли окажет существенное влияние на рынки.

"Я думаю, что инвесторам скорее понравится тот факт, что пандемия почти взята под контроль, и экономика открывается, хотя и постепенно", - сказал Пракаш Reuters по электронной почте.

"Тем не менее, более глубокое падение ВВП в этом квартале и длительные отрицательные темпы роста и инфляции в остальном году потребуют большей политической поддержки в будущем", - сказал Пракаш, который ожидает, что ЦБ Малайзии снизит свою ключевую ставку еще на 50 базисных пунктов в этом году.