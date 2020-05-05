В Армении отказались обсуждать повышение выплат ветеранам ВОВ

Депутаты Национального собрания Армении во вторник отказались включать в повестку предложение вице-спикера, депутата от фракции "Процветающая Армения" Ваге Энфиаджяна о повышении ежемесячных выплат ветеранам Великой Отечественной войны, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Я предложил удвоить почетные выплаты ветеранам (до 200 тыс. драмов - ред.). У нас есть многочисленные поводы высказывать слова благодарности, но мы как социальное государство должны взять ответственность по оказанию им поддержки. Ветераны находятся на том этапе своей жизни, на котором должны получать финансовую помощь", - сказал он.

В свою очередь, представитель постоянной парламентской комиссии по здравоохранению и социальным вопросам, депутат от фракции "Мой шаг" Арпи Давоян заявила, что, согласно законодательству, размер выплат устанавливается решением правительства.

"То есть, право устанавливать выплаты закреплено за правительством, чтобы этот механизм был более гибким и постоянно пересматривался", - сказала она.