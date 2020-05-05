https://news.day.az/world/1231882.html В США за прошедшие сутки коронавирусом заразились 22 335 человек
В США за прошедшие сутки коронавирусом заразились 22 335 человек
В США за прошедшие сутки выявлено 22 315 случаев инфицирования новым коронавирусом (COVID-19), умерли 1240 человек.
Об этом сообщил Университет Джона Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сообщается, что в США за все время коронавирусом заразились 1 180 634 человека, скончались 69 тысяч пациентов.
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