В США за прошедшие сутки коронавирусом заразились 22 335 человек

В США за прошедшие сутки выявлено 22 315 случаев инфицирования новым коронавирусом (COVID-19), умерли 1240 человек.

Об этом сообщил Университет Джона Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что в США за все время коронавирусом заразились 1 180 634 человека, скончались 69 тысяч пациентов.