https://news.day.az/world/1231888.html Saudi Aramco перенесла публикацию графика июньских экспортных цен на 6 мая
Saudi Aramco перенесла публикацию графика июньских экспортных цен на 6 мая
Саудовская нефтяная корпорация Saudi Aramco отложила на один день до 6 мая формирование ценового графика на июньские экспортные поставки.
Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Причины такого решения не указываются. В прошлом месяце компания несколько раз переносила публикацию цен на май.
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