В Германии рухнул гигантский подъемный кран, есть пострадавшие

В немецком городе Росток испытания оффшорного крана Liebherr HLC 295000 завершились поломкой погрузчика.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на видео произошедшего обратил внимание сайт Vertikal.net.

По данным журналистов, кран, который считается самым большим краном в истории компании Liebherr, только установили на специальное грузоподъемное судно Orion. Согласно документации, эта модель может поднять груз весом до пяти тысяч тонн.

На кадрах видно, как двойная стрела и гусек крана опрокидываются назад. Как стало известно журналистам, причиной поломки стала неисправность с блоком крюков. Крюк с четырьмя ножками оторвался от шейки вала, что привело к тому, что натянутые под большой нагрузкой тросы резко сжались и выдернули стрелу назад, в результате чего она смялась.

В результате инцидента пять человек получили легкие травмы, двоих госпитализировали. В момент поломки крана на борту находились 120 человек. Согласно пресс-релизу компании, кран получил серьезные повреждения, в связи с произошедшим будет проведено внутреннее расследование.

Погрузчик должны были передать бельгийской компании-подрядчику и доставить в Шотландию для работ по возведению морской ветряной электростанции, теперь ее строительство будет отложено на неопределенный срок.