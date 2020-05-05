"Срывало крыши, рушило дома": смерч в Казахстане засняли на камеру

Очевидцы сняли на видео и выложили в соцсети кадры, на которых видно, что на улице образовалась угрожающая "воронка". Как указывается в подписи к роликам, произошло это в Туркестанской области.

Как передает Day.Az со ссылкой на Nur, жители заявили, что смерч прошелся по одному из аулов в регионе. Произошло это, по данным пользователей, в Ордабасинском районе.

Люди сняли на видео огромную "воронку" в небе, свирепствующий ветер, а потом показали последствия разбушевавшейся стихии.

На размещенных кадрах можно увидеть разрушенные дома, разбросанную мебель, вырванные с корнем деревья.

Отмечается также, что в результате этого пострадали 17 жилых строений.

Ситуацию прокомментировали в КЧС МВД РК. По данным ведомства, 2 мая в селе Аккойлы Ордабасинского района из-за порывистого ветра до 20 метров в секунду произошли срывы кровель 17 частных домов.

К счастью, в результате произошедшего никто не погиб и не получил травмы.