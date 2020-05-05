Спецслужбы Британии и США сообщили о киберкатаках с целью получения данных о коронавирусе

Спецслужбы Великобритании и Соединенных Штатов сообщили о злонамеренных киберкампаниях, целью которых стали организации, вовлеченные в борьбу с распространением коронавируса. Об этом говорится в распространенном во вторник совместном заявлении британского Национального центра кибербезопасности (NCSC) и Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как говорится в коммюнике, злоумышленники совершали атаки на национальные и международные органы в области здравоохранения, фармацевтические компании, лаборатории и местные органы власти "с вероятной целью сбора информации, связанной со вспышкой коронавируса". Уточняется, что атаки велись при помощи так называемого метода распыления пароля для обнаружения слабых паролей. Какие организации или страны могли стоять за этими атаками - не сообщается.

Британские и американские спецслужбы в этой связи призывают все компании или органы власти, так или иначе связанные с ответными действиями на коронавирус, срочно изменить свои пароли и по возможности применить двухэтапную аутентификацию.