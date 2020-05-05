https://news.day.az/world/1231965.html Трамп заявил, что США через некоторое время сообщат о происхождении коронавируса
Трамп заявил, что США через некоторое время сообщат о происхождении коронавируса
Соединенные Штаты через некоторое время предоставят информацию, в которой подробно будет говориться о происхождении коронавируса.
Об этом сообщил во вторник американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Аризона, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Отвечая на вопрос о том, когда американские власти проинформируют о происхождении коронавируса, Трамп ответил: "Мы предоставим весьма определенную информацию через некоторое время". Он не стал указывать точные сроки.
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